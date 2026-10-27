"В Китае она станет "подопытным кроликом": онколог высказался о лечении Лерчек за границей

Валерия Чекалина (настоящее имя блогера Лерчек) борется с раком четвертой стадии. Она хочет отправиться в Китай, чтобы пройти там лечение.

Состояние женщины оставляет желать лучшего. Новое обследование выявило, что рак распространился на новые органы. Медики посоветовали Лерчек пройти лечение за границей. Врачи рекомендуют многодетной маме отправиться в Китай и попробовать уникальные местные технологии лечения. Однако без разрешения суда блогер не может покидать страну. Чекалина уже направила прошение и ждет ответа.

О перспективе лечения Валерии за границей высказалась онколог Наталья Брехунец. "Есть риск, что в Китае она станет „подопытным кроликом“. С другой стороны, если действительно ситуация такова, что рак желудка метастазировал по всему телу, хуже от лечения точно не станет. К сожалению, рак желудка с метастазами крайне тяжело поддается излечению, часто пациентам назначают поддерживающую терапию. Но бороться всегда стоит!" - заявила специалист Woman.ru.

Ранее стало известно, что блогера готовы принять две китайские клиники. Меж тем ее бывший муж Артем Чекалин заявил в суде, что последние полтора месяца Лерчек практически не вставала с кровати. Мужчина опасается, что в ближайшее время он может остаться единственным опекуном их троих детей.

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