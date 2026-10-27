Сообщения о нарушениях режима прекращения огня на херсонском направлении, введенном для эвакуации мирного населения Алёшек, не поступали. Об этом рассказал во вторник, 27 октября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как напомнил официальный представитель Кремля, Генштаб ВС России подтвердил вступление в силу гуманитарного перемирия с 4 часов утра по московскому времени.

В ответ на вопросы о ходе эвакуации жителей Алёшек Дмитрий Песков призвал обращаться за подробностями к Министерству обороны: "По всем деталям вся информация будет идти от военных" (цитата по ТАСС).

Ранее первая леди США Мелания Трамп рассказала, что независимая американская медиакомпания направит своих корреспондентов в Алёшки Херсонской области в период действия гуманитарного прекращения огня. Супруга американского лидера отметила, что договорилась с журналистами о сопровождении российской и украинской групп на месте и документировании".

Спецпредставитель президента России и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев отмечал, что европейцам стоило бы брать пример с американского лидера Дональда Трампа — он настаивает на том, чтобы "гуманитарный подход и миротворчество превалировали над разжиганием войны".