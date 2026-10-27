Песков оценил идею назначения Орбана генсеком ООН

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали выдвижение кандидатуры экс-главы венгерского кабмина Виктора Орбана на пост генерального секретаря ООН. Об этом заявил во вторник, 27 октября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Источники ранее заявили, что Соединенные Штаты рассматривают кандидатуру бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в качестве возможного следующего генерального секретаря ООН. В пользу венгерского политика говорит его способность руководить в условиях "враждебной обстановки", а также приверженность "верной идеологии".

В апреле 2026 года, накануне парламентских выборов в Венгрии, американская администрация открыто поддержала Орбана. Вице-президент США Джей Ди Вэнс прилетел в Будапешт с беременной женой, чтобы продемонстрировать, насколько Вашингтону важна победа партии Орбана. Однако триумфатором выборов стала "Тиса" Петера Мадьяра.

Как подчеркнул Дмитрий Песков, тема выдвижения Орбана на пост генсека ООН не поднималась во время недавнего телефонного разговора лидеров России и Соединенных Штатов.

При этом, заверил официальный представитель Кремля, если кандидатура Орбана будет предложена на пост генерального секретаря всемирной организации, она будет рассмотрена в надлежащем порядке, сообщает ТАСС.