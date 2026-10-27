В Москву из Нидерландов вернулась российская сборная по спортивной гимнастике

В Москву вернулась российская сборная по спортивной гимнастике после выступления на чемпионате мира в Нидерландах, завоевав четыре медали. В мужском командном турнире россияне заняли второе место. И это позволило сборной отобраться на Олимпийские игры, которые пройдут в 2028 году в Лос- Анджелесе.

Серебро у Людмилы Рощиной в личном многоборье. Бронзу завоевали Сергей Найдин на перекладине и Даниел Маринов в упражнениях на брусьях. В составе женской сборной не смогли выступить наши олимпийские чемпионки и победительница первенства России. Власти Нидерландов отказали им в получении визы.