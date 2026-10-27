Игорь Николаев показал 48-летнюю дочь, которая давно живет за границей: она копия Юлии Проскуряковой

Игорь Николаев выложил фотографию старшей дочери Юлии. Наследница маэстро давно живет за границей.

Первый брак композитора Игоря Николаева был ранним. С Еленой Кудряшовой они учились вместе в школе и даже сидели за одной партой. Влюбленная парочка стала родителями уже в 18 лет: у них родилась девочка, которую назвали Юлей.

В начале 1980-х Игорь перевез семью в Москву с Сахалина. Его дочь с ранних лет стала заниматься музыкой. Ребенком она спела песенку о Винни Пухе в детской телепередаче и снялась в клипе Аллы Пугачевой. Юлия окончила музыкальную школу по классу фортепиано и престижную всемирную школу искусств в Майами.

Однако в какой-то момент Юля круто изменила свою жизнь и поступила в университет в Майами, где выучилась на фармацевта, и теперь работает в этой области.

Несмотря на то, что она давно живет за границей, с отцом Юлия связь не потеряла, у них прекрасные отношения. А сегодня, 27 октября, певец опубликовал поздравление с днем рождения. "Моей старшей доченьке Юлечке сегодня исполнилось 48! Скучаем, любим, желаем счастья и всегда очень ждем!" - написал Игорь Николаев в своем официальном телеграм-канале.

В качестве сопровождения к поздравлению маэстро опубликовал несколько снимков именинницы. По мнению особо наблюдательных фанатов, Юлия является копией молодой супруги Игоря Николаева, певицы Юлии Проскуряковой.

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