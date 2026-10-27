Президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы во вторник, 27 октября, обменялся с лидерами Финляндии и Норвегии мнениями по урегулированию украинского кризиса. Подробности разговора приводит пресс-служба Кремля.

Обмен мнениями по украинскому кризису проходил с учетом недавнего визита в Санкт-Петербург спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, а также его контактов с европейскими лидерами и предводителем киевского режима Владимиром Зеленским.

Владимир Путин во время общения с президентом Финляндии Александром Стуббом и главой норвежского правительства Йонасом Гаром Стёре озвучил оценку текущей ситуации в зоне конфликта на Украине, напомнив о его первопричинах. Особо российский лидер указал на конфронтационную политику членов Евросоюза и НАТО, которая влечет за собой затягивание боевых действий.

Стубб и Стёре поприветствовали договоренность о возобновлении в первой половине ноября в Абу-Даби трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США. При этом Путин подчеркнул: достижение справедливого долгосрочного мира возможно только при полном и безусловном учете законных интересов нашей страны.

Тем временем финский президент Александр Стубб подтвердил, что он и Стёре после общения с российским лидером созвонились с главарем киевского режима, чтобы обсудить с Владимиром Зеленским последние события.