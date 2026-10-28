Гороскоп на сегодня, 28 октября, для всех знаков зодиака

Овны
Хороший день, чтобы вернуться к планам на учебу или путешествие, которые раньше пришлось отложить.
Тельцы
Сегодня полезно разобраться с финансовыми документами, страховками или обязательными платежами.
Близнецы
Луна переходит в ваш знак и помогает легче находить общий язык с окружающими.
Раки
Рабочие обязанности сегодня потребуют собранности, поэтому постарайтесь не распыляться на мелочи.
Львы
Творческие занятия сегодня могут принести больше удовольствия, чем привычные развлечения.
Девы
Домашние дела лучше начать с небольших задач, которые давно требуют внимания.
Весы
День обещает много общения, звонков и коротких поездок, поэтому заранее продумайте расписание.
Скорпионы
Финансовые вопросы сегодня лучше решать с расчётом на ближайшие месяцы.
Стрельцы
Сегодня полезно смелее рассказывать окружающим о своих планах и профессиональных интересах.
Козероги
Спокойный вечер без лишних встреч поможет восстановить силы после насыщенной недели.
Водолеи
Общение с друзьями и единомышленниками сегодня может принести интересные новости.
Рыбы
Рабочие задачи потребуют порядка, особенно если одновременно приходится заниматься несколькими проектами.