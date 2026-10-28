Гороскоп на сегодня, 28 октября, для всех знаков зодиака

Овны

Хороший день, чтобы вернуться к планам на учебу или путешествие, которые раньше пришлось отложить.

Тельцы

Сегодня полезно разобраться с финансовыми документами, страховками или обязательными платежами.

Близнецы

Луна переходит в ваш знак и помогает легче находить общий язык с окружающими.

Раки

Рабочие обязанности сегодня потребуют собранности, поэтому постарайтесь не распыляться на мелочи.

Львы

Творческие занятия сегодня могут принести больше удовольствия, чем привычные развлечения.

Девы

Домашние дела лучше начать с небольших задач, которые давно требуют внимания.

Весы

День обещает много общения, звонков и коротких поездок, поэтому заранее продумайте расписание.

Скорпионы

Финансовые вопросы сегодня лучше решать с расчётом на ближайшие месяцы.

Стрельцы

Сегодня полезно смелее рассказывать окружающим о своих планах и профессиональных интересах.

Козероги

Спокойный вечер без лишних встреч поможет восстановить силы после насыщенной недели.

Водолеи

Общение с друзьями и единомышленниками сегодня может принести интересные новости.

Рыбы

Рабочие задачи потребуют порядка, особенно если одновременно приходится заниматься несколькими проектами.