Названа дата первого снега в Москве: пора переобувать автомобили

Первый снег может выпасть в Москве уже 3-4 ноября. Об этом предупредил во вторник, 27 октября, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Как написал метеоролог в социальных сетях, в середине первой ноябрьской недели возрастет вероятность дождей, которые время от времени будут переходить в смешанное агрегатное состояние.

С учетом этого 3-4 ноября в Москве и Московской области вероятен первый снег, а после 5-6 ноября кое-где могут появиться очаги небольшого временного снежного покрова.

При этом воздух будет постепенно остывать. Под конец первой декады ноября столбики термометров в течение дня будут показывать лишь до пяти градусов выше нуля.

Михаил Леус отмечает, что при такой погоде автомобилистам на следующей неделе уже стоит поменять летнюю резину на зимнюю.

Ранее начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Александр Голубев рассказал, что ноябрь начнется относительно теплой погодой — серьезных отрицательных температур и снега в первые десять дней ноября не предвидится.

Что касается подготовки машины к зиме, автоэксперт Игорь Моржаретто заявил, что если "железный конь" исправен и ухожен, при наступлении холодов специально предпринимать какие-то особые усилия не нужно. Главное — сменить покрышки и залить в бачок омывателя незамерзающую жидкость.