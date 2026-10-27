Собянин: 49 спортобъектов планируется построить в Москве в ближайшие три года

В ближайшие три года в столице планируется построить 49 спортивных объектов, сообщил в своем канале в Мах Сергей Собянин.

Из городского бюджета на это и другие задачи программы "Спорт Москвы" выделят в 2027–2029 годах 432,5 миллиарда рублей.

Как уточнил мэр, зимой будут функционировать тысячи катков и лыжных трасс, летом станет больше открытых бассейнов, пляжей и веломаршрутов. Кроме того, продолжится проведение популярных спортивных фестивалей и мероприятий.

Также дальнейшее развитие получат масштабные городские проекты бесплатных тренировок. Подробности - в посте главы города.