Принц Гарри одной фразой взбесил британцев: "Ему пора закрыть рот"

Герцог Сассекский вызвал новую волну возмущения после интервью журналу GQ, в котором он заявил, что хочет мира с королевской семьёй, однако некоторые люди "не хотят, чтобы всё наладилось". Последняя фраза задела британцев.

Эксперт по связям с общественностью Эрик Шиффер обрушился с критикой на герцога, назвав его громкое интервью очередной "раной, нанесённой самому себе". Специалист предупредил, что обсуждать семейные конфликты на страницах журнала — это последнее, что следует делать человеку, который действительно стремится восстановить отношения.

"Гарри необходимо сделать выбор: он хочет восстановить отношения с отцом и братом или пытается остановить дальнейший ущерб своей репутации? Потому что одновременно добиться и того и другого невозможно. И если он собирается сосредоточиться на своей репутации, то ему нужно держать рот на замке, когда речь заходит о семье. Не обсуждать это и не давать никаких комментариев", — отметил Шиффер беседе с Newsweek.

Напомним, что во время интервью младшего сына Карла III спросили, испытывает ли он печаль из-за сложных отношений с родственниками. Гарри тут же пустился в размышления, выставив брата и отца крайними.

"Да, да, конечно. Если говорить с точки зрения семьи, то это ещё одна проблема, которая очень близка огромному количеству людей. Бывают разногласия между братьями и сёстрами, бывают разрушенные отношения между детьми и их родителями или между ребёнком и одним из родителей. И некоторые люди не хотят, чтобы всё наладилось. А я хочу, чтобы всё наладилось", — заявил герцог Сассекский.