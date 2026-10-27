Западные союзники киевского режима намеренно задерживают поставки перехватчиков для ракетных комплексов Patriot, в которых остро нуждается украинская система противовоздушной обороны (ПВО). На это пожаловался во вторник, 27 октября, утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главаря киевского режима, "искусственная и долгая задержка передачи ракет-перехватчиков для систем Patriot и NASAMS, которая, к сожалению, началась недавно, напрямую помогает России".

Министр обороны Украины Евгений Хмара между тем потребовал от западных партнеров передать Киеву 10% имеющихся ракет-перехватчиков, в том числе для систем ПВО Patriot и IRIS-T. Как уточняет украинское военное ведомство, призыв адресован властям Германии, Великобритании, Франции, Польши и Италии.

На этом фоне кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что киевский режим совершенно не осознает, что его положение изменилось: "Зеленский требует Starlink или Patriot. Зеленский не идет на уступки. Все это говорит о полном непонимании реального положения дел" (цитата по РИА Новости).

Резкие выпады Зеленского и его подручных категорически не нравятся Вашингтону. В Пентагоне подчеркнули необоснованность претензий из Киева, поскольку никаких изменений в политике военного ведомства относительно любых видов вооружений, не произошло.