Новак предложил Европе возобновить закупки газа у России: "Мы готовы"

Россия готова возобновить поставки газа странам Европы при их желании. Об этом рассказал во вторник, 27 октября, российский вице-премьер Александр Новак.

Как напомнил российский политик, наша страна всегда была надежным поставщиком. Европа по политическим причинам отказалась от российских энергоносителей, поэтому теперь европейские потребители переплачивают за более дорогой сжиженный природный газ.

Россия энергонезависима и имеет возможность обеспечить энергобезопасность других стран, в том числе благодаря развитию газопроводной инфраструктуры — это выгодно Европе, указал Новак.

Если Европа не пожелает возобновить закупки российского газа, у нашей страны найдутся другие покупатели, предупредил вице-премьер, тем более что "в последние годы у нас была развита инфраструктура для поставок в те страны, которые наиболее активно наращивают потребление, где растет экономика" (цитаты по ТАСС).

Ранее в Кремле напомнили, что именно европейцы стали сокращать покупки нашего газа. Вслед за этим "мы стали увеличивать продажи нашего газа в альтернативных направлениях". Однако Россия готова изучить вероятность возобновления поставок газа в европейские страны, если они проявят соответствующий интерес, а у нас "будут объемы газа, которые можно продать".

Однако представитель Еврокомиссии Паула Пинью заявила, что позиция официального Брюсселя по закупкам российских энергоносителей осталась неизменной. Объединенная Европа не намерена отменять санкции в отношении России до завершения конфликта на Украине.