Двух детенышей ларги можно увидеть в Московском зоопарке

Бассейн для Зайчика и Зины! Двух детёнышей ларги - или пёстрого тюленя - которых весной этого года нашли на Дальнем Востоке, можно увидеть в Московском зоопарке.

Они с интересом открывают для себя просторы бассейна в павильоне "Ластоногие". А ведь ещё недавно состояние животных было плачевным. У самца Зайчика была немного искривлена мордочка. Подозревали даже заячью губу, отсюда и кличка.

Но это не самое страшное - у детёныша выявили патологию почти всех костей черепа. Излечить которую невозможно. И в природе ему не выжить. А у маленькой Зины обнаружили серьёзные проблемы с внутренними органами. Несколько месяцев малыши провели на реабилитации. Теперь, когда их состояние вполне прилично, ларги с азартом участвуют в тренингах.