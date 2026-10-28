В Москве восстановили дома, где жили выдающиеся советские летчики

В столице восстановили дома, где жили выдающиеся советские летчики. Многие здания были построены по индивидуальному проекту. Поэтому работа была кропотливой. Специалисты не только отремонтировали инженерные системы, но и вернули исторический облик домам, вокруг которых ходят легенды.

Мемориальные доски на фасадах этой кирпичной многоэтажки на Большой Бронной рассказывают о жильцах, которые вошли в историю. А городские легенды ходят даже о тех, кто так сюда и не вселился.

"Дом из желтого кирпича, но построен он был изначально для сильных мира сего. В нем жил Черненко, а на шестом этаже предполагалась квартира для Брежнева. Для того, чтобы Брежнев чувствовал себя безопасно, для его квартиры была изготовлена бронекапсула на одном из домостроительных комбинатов в Подмосковье. Везлась она сюда на двух фурах и установилась краном ночью, чтобы никто не видел", - рассказал Григорий Собанин, историк-москвовед.

Легенда дома - Александр Покрышкин, воздушный асс и первый в истории трижды Герой Советского Союза. "За 156 боевых вылетов, по его личным подсчётам, он сбил 119 вражеских машин", - рассказал Григорий Собанин.

Он вселился сюда сразу после постройки дома - в конце 60-х. И сейчас, после капитального ремонта, здание в таком же состоянии, каким его видел знаменитый летчик.

"В этом доме были выполнены работы по капитальному ремонту фасадов, кровли, подвала, электрики, подъездов", - рассказал Арген Токмаджян, ведущий специалист строительного контроля Фонда капитального ремонта Москвы.

А еще были заменены все инженерные сети, при это учитывались пожелания жителей. А в этом доме на Ленинградском проспекте жила самая знаменитая летчица СССР - Валентина Степановна Гризодубова. Она установила мировой рекорд, совершив беспосадочный перелёт из Москвы на Дальний Восток и стала первой женщиной, удостоенной звания Героя Советского Союза.

Здесь заканчиваются масштабные работы по восстановлению фасадов - внешнего и внутреннего. Шестиэтажке вернули исторические цвета и теперь снаружи и со двора - будто два разных здания.

"Перед Фондом стояла непростая задача достаточно. Дом был выполнен по индивидуальному проекту. Богато декорирован такими архитектурными элементами, как портики, балюстрады, совмещенные лоджии. Дому были возвращены исторические цвета, такие как "жёлтый ясень", "красный муравей" и "серый шёлк", - рассказал Борис Чернуха, ведущий инженер технического надзора Фонда капитального ремонта г. Москвы.

А этот многоэтажный дом с башней после капитального ремонта стал серо-бежевым - в "фирменных" цветах проспекта Мира. Он тоже возводился по индивидуальному проекту. Восстановлен лепной декор и заменены инженерные системы.

"В ходе капитального ремонта были проведены работы по ремонту фасада, штукатурка, окраска, ремонт кирпичной кладки", - сообщил Александр Безбородкин, ведущий инженер технического надзора Фонда капитального ремонта ЦАО г. Москвы.

Раньше на этом месте была школа, в которой несколько лет учился Владимир Высоцкий. А в числе первых жильцов тоже был покоритель неба - участник войны и генерал-полковник авиации Павел Чупиков.