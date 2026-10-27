"Не рой другому яму": Путин прокомментировал ситуацию с энергетикой в Европе

Владимир Путин 27 октября принимает участие в Форуме стран-экспортеров газа в Москве, передает ТАСС.

Президент заявил, что четверть энергобаланса планеты приходится на газ, его потребление вырастет до 5,5 триллиона кубометров в год к 2050 году. По словам главы государства, любые попытки исключить Россию из числа участников мирового газового рынка имеют серьезные последствия.

Европа сама наносит удар по своей промышленности и соцсфере, отказываясь от российского газа, подчеркнул российский лидер.

"Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь", - сказал президент.

Также Владимир Путин отметил, что на долю стран-участниц ФСЭГ приходится 70% мировых запасов газа. И диалог стран ФСЭГ развивается без закулисных интриг и попыток манипулировать рынком.

Вместе с тем российский лидер предложил странам - экспортерам газа проработать оптимизацию маршрутов поставок топлива.

Как уточнил Владимир Путин, Россия системно укрепляет свой технологический суверенитет, в том числе в газовой отрасли, осваивает добычу из так называемых глубоких горизонтов и сделала большой шаг в создании собственных СПГ-технологий, которые уже применяются в суровых условиях Арктики.