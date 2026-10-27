Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход реконструкции "Олимпийского". За последние годы, здание спорткомплекса серьёзно износилось. И потребовалось обновление. После завершения работ, комплекс превратиться в мульти-форматное пространство. Которое объединит спорт, здоровье, культуру, отдых и деловую активность. Репортаж Ильи Данильцева.

Возвращение легенды - именно так называют реконструкцию Олимпийского. Миллион квадратных метров. Масштаб работ настолько грандиозен, что прямо здесь развернули пять строительных цехов: металло- и деревообработки, производства фасадов. Огромные роботы создают элементы по 3D моделям.

"Нужно спроектировать фасад здания, затем разбить его на определенные элементы, и эти элементы должны быть изготовлены с очень высокой точностью, изделия мы производим от шести метров квадратных до шестидесяти метров квадратных", - рассказала Ирина Дудорова, руководитель управления производства МФК "Олимпийский".

Четыре здания: физкультурно-оздоровительный, водный, концертный комплекс и малый концертный зал. Это сцена-трансформер в главном здании - зал можно переоборудовать под любое мероприятие, а всего здесь будет 8 сцен и выставочное пространство. Сегодня ход работ оценил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Комплекс будет один из самых востребованных в нашей стране. Десятки миллионов человек будут его посещать, заниматься спортом, культурой, отдыхать - так что это будет, конечно, востребованная событийная площадка Москвы. Стройка выходит на финишную прямую. В 27 году все основные работы будут завершены, и комплекс поэтапно будет запускаться в эксплуатацию", - сообщил Собянин.

Возвращения "Олимпийского" ждут и артисты, и спортсмены - Баста шутит: выходить на сцену будет прямо из спортзала.

"Высокотехнологичная площадка. Суперзвук. Суперсцена. Можно наблюдать за тем, как в подвижном положении она находится и какие дополнительные функции она предоставляет в формате выступления. Комфортное присутствие для зрителей. Особое место, мне как музыканту отметить - акустическое оформление", - отметил певец Баста.

А это крупнейший в мире водный комплекс олимпийского стандарта - в этом году он вошёл в книгу рекордов БРИКС. 15 бассейнов, вышки, трамплины - здесь можно будет проводить не только всероссийские, но и международные соревнования. Возвращая традиции, здесь снова будут готовить к победам. Трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева вспоминает, как именно здесь начинала свой путь в большой спорт:

"Олимпийский - это моё детство. Первые крупные соревнования мои, конечно, не международные, а внутри Москвы, они проходили именно здесь. И для меня казалось, что это такой глубокий бассейн, такой тёмный и мне было так страшно. Но здесь проходили и первые международные соревнования в нашем виде спорта".

Больше 100 спортивных площадок и больше 40 видов спорта: гимнастика, теннис, фехтование, восточные единоборства, кёрлинг и даже серфинг и пляжные футбол и волейбол. Два здания огибает круглогодичная крытая беговая дорожка в форме восьмёрки - или бесконечности.

"Наш беговой трек является уникальной особенностью, и он уже попал в книгу рекордов БРИКС как самый большой единственный в мире крытый беговой трек на высоте 41 метр, протяженностью один километр", - сообщила Ольга Конова, руководитель проекта фитнеса и бегового трека.

Готовиться к марафонам можно будет с панорамными видами. В "Олимпийском" будут работать спортивные школы и секции, но тренироваться сможет каждый. Рядом тренажерный зал и фитнес-клуб. А ещё термальный комплекс, крупнейший в России аквапарк с уникальными горками и десятки ресторанов под самой крышей, которая будет вращаться.