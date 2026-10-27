Появились подробности похорон Миши Маваши: поклонников не пустят из-за жены

Рэпер и общественный деятель Михаил Ниц, более известный как Миша Маваши, скончался 25 октября. Артисту был 41 год.

Изначально сообщалось, что произошел несчастный случай из-за неосторожного обращения с оружием. Однако позже ряд Telegram-каналов написал, что Михаил совершил самоубийство. Говорилось, что в роковой момент рэпер был дома с женой Екатериной. Это породило версии о семейном конфликте, который и привел к трагедии.

Поклонники Маваши набросились на Екатерину. Пользователи Сети стали угрожать ей. Знакомые музыканта отрицали конфликт в семье. По их словам, Миша был позитивным и максимально доволен жизнью. Но фанатов это не остановило.

Сейчас Екатерина всерьез опасается за свою жизнь. Из-за этого близкие приняли решение провести прощение с Маваши в закрытом формате. Мишу похоронят 28 октября в Воронеже. Время панихиды тщательно скрывают, на церемонию планируют собрать не больше 50 человек — только близких и людей из объединения "Северный человек".

Напомним, что по предварительной версии, Маваши случайно выстрелил из ружья 25 октября, пуля попала ему в голову. В больницу рэпера доставили ещё живым, врачи сделали всё возможное, но спасти его не удалось. Чтобы установить причину смерти проводилась судмедэкспертиза. После вскрытия тело уже выдали.

Михаил три года назад пережил развод. В 2021 году он женился на певице Валерии Воеводиной, брак распался. В октябре 2026 года Маваши сыграл свадьбу с Екатериной.