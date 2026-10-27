Лидеры Финляндии и Норвегии самочинно созвонились с президентом России Владимиром Путиным — это их личная инициатива, не одобренная партнерами по Евросоюзу. С таким заявлением выступила во вторник, 27 октября, премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

О телефонном разговоре президента России Владимира Путина, его финского коллеги Александра Стубба и главы норвежского правительства Йонаса Гара Стёре рассказали ранее власти всех трех государств. Центральной темой общения стал конфликт на Украине. После этого Стубб и Стёрре позвонили в Киев.

В канцелярии финского президента уточнили, что Стубб и Стере в телефонном разговоре с российским лидером представляли лишь свои страны, а не Европу в целом.

Как сообщает ТАСС, Фредриксен вслед за этим выразила крайне скептическое отношение к поступку лидеров Финляндии и Норвегии, подчеркнув, что этот телефонный разговор не был согласован с остальными европейскими государствами: "Я действительно не понимаю, чего, по мнению этих двух стран, можно достичь таким образом". Датский политик заявила, что "важно, чтобы мы, европейцы, ездили вместе".

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Михаил Галузин высказался о поисках в Европе человека, который мог бы выступить посредником в диалоге с Россией. Дипломат подчеркнул: "Президент Российской Федерации, министр иностранных дел уже не раз говорили о том, что для нас тот хороший переговорщик, который не наговорил и не сделал гнусностей в отношении России в предшествующий период".