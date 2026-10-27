Роскомнадзор предложил обязательную идентификацию детей в соцсетях

Думский комитет по информационной политике обсудил на очередном заседании аспекты защиты детей в интернете. Роскомнадзор представил парламентариям законопроект, предусматривающий обязательную идентификацию детей в социальных сетях.

Как пишут "Ведомости", руководитель комитета Нина Останина перечислила проблемы, которые препятствуют защите детей в виртуальном пространстве: фрагментация ответственности, скорость реакции, недостаточная вовлеченность семьи и школы в безопасность детей, а также границы юрисдикции.

Представитель Роскомнадзора, выступая на заседании комитета, предложила для повышения безопасности детей в интернете ввести обязательную идентификацию юных пользователей в социальных сетях.

Способы обезопасить детей от вредоносного интернет-контента обсуждают в России уже давно. В частности, предлагалось обязать российских разработчиков и владельцев социальных сетей создавать детские версии этих ресурсов — такие, где "средства родительского контроля и администрирования сделали бы невозможным появление неприемлемого содержания и регистрацию посторонних лиц".

Еврокомиссия между тем представила законопроект, запрещающий доступ к социальным сетям детям в возрасте до 13 лет. Личные аккаунты, согласно этому документу, разрешат создавать лишь с 15 лет, а в промежуточные два года подросткам будут доступны только "мини-аккаунты" с ограниченным функционалом, созданные и контролируемые родителями или опекунами.