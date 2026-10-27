Долина одним словом припечатала Савичеву, которая пустилась во все тяжкие на фоне развода

В последнее время Юлия Савичева, по мнению комментаторов в Сети, сама не своя. Она резко сменила имидж и музыку, манеру исполнения и даже стала иначе вести себя на сцене. Говорят, этому способствовали проблемы в личной жизни.

И вот недавно певица объявила о разводе с Александром Аршиновым. При этом она не стала уточнять, что стало причиной расставания.

Меж тем Лариса Долина похвалила Юлию Савичеву за смелость к экспериментам с внешностью. "Нельзя оставаться на месте! Надо постоянно меняться, чтобы публику удивлять! Юлия Савичева… Монстрик такой!" - одним словом охарактеризовала артистку певица.

При этом исполнительница хита "Погода в доме" отметила, что очень любит более молодую коллегу. "Она может это делать, она чувствует грань, и она очень хорошо справляется с этими стилями: поет и рок-н-ролл, и тяжелый рок, и лирические песни", - сообщила Лариса Долина "Звездачу".

Кроме того, она назвала Юлию Савичеву отличной артисткой.

Ранее в Сети появилась информация, согласно которой Юлия Савичева и Александр Аршинов уже несколько лет живут порознь. Якобы композитор уехал в Португалию, где давно находятся его родители и дочь Анна. Будто бы время от времени к ним мотается и певица, которая в основном находится в России, где успешно работает.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>