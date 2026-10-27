Иван Охлобыстин впервые рассказал о сложностях в браке

Иван Охлобыстин и его жена Оксана Арбузова вместе с 1996 года. Супруги демонстрируют редкое для шоу-бизнеса постоянство: пара живет душа в душу.

За 30 лет брака они воспитали шестерых детей — двоих сыновей и четырех дочек. Старшие девочки звездной четы, Анфиса и Евдокия, уже создали свои семьи и подарили родителям внуков. Так что сегодня звезда "Интернов" не только многодетный отец, но и счастливый трижды дедушка.

60-летний актер редко делится подробностями личной жизни, однако в недавнем интервью решил рассказать о сложности в отношениях с женой. Дело в том, что одна особенность характера актера порой расстраивает его супругу.

Как признался Охлобыстин в беседе с порталом "Леди Mail", из-за бесконечной работы и постоянных встреч он устает от публичности. Чтобы восстановить силы, ему просто необходимо побыть в тишине наедине с собой.

Ради нескольких часов уединения Иван Иванович даже готов жертвовать сном. По словам актера, он специально просыпается раньше остальных и отправляется гулять по лесу, пока семья еще спит.

При этом артист понимает, что его стремление к одиночеству не всегда нравится жене. Оксана порой воспринимает желание мужа побыть одному как недостаток внимания.

"И, конечно, моей Оксанке бывает непросто, может обижаться, но в целом она отходчивая", — признался Охлобыстин.

Несмотря на такие моменты, супругам удается сохранять взаимопонимание. За три десятилетия совместной жизни Иван и Оксана научились принимать особенности характеров друг друга, а актер по-прежнему с теплотой говорит о своей избраннице.