Путин раскрыл планы совместной работы с США в Арктике

Россия активно работает в Арктике со многими странами мира, заинтересованными в сотрудничестве. Об этом напомнил президент России Владимир Путин участникам саммита Форума стран-экспортеров газа.

Российский лидер отметил, что совсем недавно на арктических месторождениях вместе с компаниями из России работали европейские партнеры. Сейчас же прорабатывается возможность совместной работы с американскими партнерами.

Путин также подчеркнул, что солидный опыт сотрудничества накоплен в гидроэлектроэнергетике. Эта сфера объединяет электроснабжение и управление водными ресурсами. Взаимодействие в этой области помогает укреплять связи между странами, приводит слова президента РИА Новости.