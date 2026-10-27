Сеул решил полностью разорвать отношения с Киевом

Сеул пригрозил Киеву полным разрывом отношений. Вслед за отзывом посла Пак Ки-чана власти Южной Кореи эвакуировали из украинской столицы еще восемь дипломатических сотрудников.

Как передает издание The Korea Times, поводом для демарша стало нарушение Киевом конфиденциальности. Скандал разразился после того, как Зеленский пообещал держать в тайне передачу Сеулу двух северокорейских военнопленных, но нарушил слово и сообщил о деталях сделки с трибуны ООН ради саморекламы.

Тогда Сеул потребовал официальных извинений, но киевский режим назвал ситуацию "недоразумением". Сейчас глава МИД Республики Корея Чо Хен заявил: если Киев продолжит нагнетать напряженность и саботировать шаги к урегулированию спора, дело закончится полным прекращением дипломатических отношений.