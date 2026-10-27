Глава норвежского правительства Йонас Гар Стёре рассказал, что телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным содержательным и профессиональным.

Во вторник, 27 октября, по телефону пообщались президент России Владимир Путин, его финский коллега Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре. Политик обсуждали ситуацию на Украине и пути урегулирования конфликта.

Как рассказал после этого Стёре телеканалу NRK, беседа продолжалась около 90 минут, затрагивались важные вопросы. Политик подтвердил сохранение больших разногласий с Москвой, однако отметил, что складывается впечатление тщательной подготовки российских властей к возобновлению трехсторонних переговоров по Украине.

Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема после созвона европейских политиков с Кремлем написал в социальных сетях, что "мир с Россией вдруг снова стал важным вопросом", а значит, "президент Стубб возвращается к реальности".

Бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель выразила надежду на то, что европейские лидеры прислушаются "не к радикальным националистам и интернет-ботам, а к голосам простых украинцев, желающих мира". Мендель в соцсетях призвала Евросоюз к практичному и реалистичному диалогу с Москвой, напомнив, что "любой вооруженный конфликт рано или поздно требует компромисса, особенно в условиях, когда Украина превращается в руины".