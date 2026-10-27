Надуманным назвали в итальянском кабмине список имен предполагаемых кандидатов в переговорщики по украинскому урегулированию от Европы. Откуда взялся этот перечень – неясно, он из области фантазий, заявил источник агентства ТАСС в правительстве Италии.

Как стало известно 27 октября, президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере позвонили российскому президенту Владимиру Путину. В пресс-службе Кремля уточнили, что разговор состоялся по просьбе финской и норвежской сторон. Лидеры трех стран условились поддерживать прямые контакты по телефону. В Хельсинки заявили, что Стубб и Стере участвовали в разговоре в качестве лидеров своих стран – а не выступали от имени Европы в целом.

Западная пресса ранее сообщала, что страны Евросоюза обеспокоены своим статусом на переговорах по Украине. В Брюсселе пытаются найти человека, который мог бы представлять интересы Европы. Утверждают, что на эту роль рассматриваются премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александер Стубб, президент Чехии Петр Павел, премьер Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.