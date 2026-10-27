Жена выставила полностью лысого Гарика Мартиросяна

Гарик Мартиросян в новом образе предстал еще в сентябре. Комик с совершенно лысой головой появился на съемках шоу "На высоте". 52-летний артист тогда не стал комментировать изменившуюся прическу.

Поклонники Гарика сочли, что он временно избавился от волос, была даже версия, что Мартиросян побрился налысо после неудачного похода к парикмахеру. Но спустя месяц волосы комика должны были отрасти, однако на свежем снимке, который выставила в Сеть жена артиста, на голове Гарика все еще сверкает лысина.

На фото юморист улыбается и позирует рядом с детьми. Кадр сделан по важному поводу. Сын Мартиросяна отметил 17-летие.

Поклонники в комментариях под фото поздравили Гарика с днем рождения сына, но при этом не удержались от комментариев о его внешности. Многие сочли, что так артист выглядит брутальнее.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Отметим, для Мартиросяна это не первый эксперимент с внешностью. Пять лет назад он уже появлялся на публике с полностью обритой головой, тогда смена прически породила слухи о проблемах со здоровьем.

Россияне переживали за ведущего, который сильно изменился. Люди всерьез боялись, что Гарик может скрывать серьезный недуг. Мол, отсюда и стремительная потеря волос. Тогда артист отшучивался, что летом так удобнее.