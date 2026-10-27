Почти полтора года никто из европейских лидеров не выходил на прямой контакт с российским президентом. В последний раз это делал Макрон в июле 2025-го. И вот теперь новый звонок. На этот раз от лидеров Финляндии и Норвегии. В ходе разговора обсуждалась и гуманитарной операция в районе российского населенного пункта Алешки. Она была организована по инициативе супруги американского президента Мелании Трамп. И с сегодняшнего дня, заявили в российском Минобороны, там начал действовать режим тишины.

В ходе разговора президента России и лидеров Финляндии и Норвегии был затронут и общий ход спецоперации.

"Владимир Путин дал оценку текущей ситуации в зоне конфликта на Украине, напомнив о его первопричинах. Подчеркнуто, что достижение справедливого долгосрочного мира возможно только при полном и безусловном учёте законных интересов Российской Федерации. При этом обращено внимание на конфронтационную политику стран ЕС и НАТО, ведущую к затягиванию боевых действий", - говорится в заявлении Кремля.

О том, что финский президент Стубб и норвежский премьер Стёре собираются звонить в Москву, другие европейские лидеры были в курсе. Однако добро на это не давали.

"Я очень скептически отношусь к этой самостоятельной инициативе Норвегии и Финляндии. Она не была согласована с другими европейскими странами. И я честно не понимаю, чего лидеры Финляндии и Норвегии хотели достичь этим звонком", - возмущается Метте Фредериксен, премьер-министр Дании.

Впрочем, цель этого звонка, в общем-то, понятна. Возобновить контакт с Москвой и попытаться хоть как-то пролезть за стол переговоров по Украине, куда ни Москва, ни Вашингтон Европу предусмотрительно не допускают, ведь никакой мир европейцам не нужен априори. Оттого любые переговоры они захотят сорвать.

"Пока они твердят: "Россия - это угроза, Россия - это угроза", они получают бюджеты, влияние и политическое прикрытие, которые им нужны. А в итоге речь идет не о защите Европы от неминуемого вторжения. Речь идет о поддержании системы, которой нужен постоянный враг", - считает Майк Флинн, бывший советник Трампа по национальной безопасности.

Таким врагом они и сделали Россию, пугая тем, что наша страна, победив Украину, не остановится, а пойдет войной на Европу. Готовиться к этому активно призывают и в Германии, и в Великобритании. Призывая при этом не жалеть денег и на поддержку Украины. Вот только денег требуется все больше. Еще весной в Брюсселе были уверены, что тех 90 миллиардов евро, которые они согласовали для Украины, вполне себе хватит на несколько лет. Но уже осенью Киев запросил еще 70. Причем в срочном порядке, пугая, что если денег не будет, рухнет не только фронт, но и вся Украина, давно уже живущая в долг.

В Брюсселе заявили, что деньги обязательно найдут и выделят Украине, прекрасно понимая, что большую их часть попросту разворуют - и банда Зеленского, и более мелкие представители режим вроде киевского мэра Кличко, который на днях заявил, что в его команде с коррупцией борются беспощадно.

В Киеве при этом нарастают проблемы. В том числе из-за дефицита ракет ПВО, который так и не удалось ликвидировать. Это показал и последний удар российской баллистикой по украинской столице. Под атакой склады с оружием, предприятия по производству дронов и ракет. А также Южный мост через Днепр, который активно использовался ВСУ для перевозки военных грузов. Судя по кадрам, которые публикуют украинские СМИ, эта сооружение получило серьезные повреждения.