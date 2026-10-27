Четыре человека погибли и еще один пострадал из-за урагана в Анталье

Четыре человека погибли и еще один пострадал в турецкой Анталье, на которую накануне поздно вечером обрушился мощный ураган.

Жертвами непогоды стали граждане Турции, работавшие на стройке в одном из районов города. Мужчины пытались скрыться в бытовках, но смерч полностью разрушил блок-контейнеры. Напора ветра не выдержал даже башенный кран.

Ураган сопровождался мощным ливнем - улицы превратились в бурлящие реки. Впрочем, как сообщают местные СМИ, курортные районы Антальи разгул стихии не затронул.