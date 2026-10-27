Путин назвал пути стабилизации газового рынка

Производителей газа не радует рост спотовых цен на голубое топливо. Для них важнее стабильность на мировых рынках - в том числе и на газовом, заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер рассказал и о том, какими путями можно достичь стабилизации. Путин подчеркнул, что в первую очередь нужно думать над прекращением конфликтов и снятием санкций. Это необходимо для масштабных проектов и реализации добываемых ресурсов после огромных вложений в их добычу.

Российский президент призвал также к профессиональному и ответственному подходу в сфере зеленой повестки. Ею нельзя злоупотреблять по внутриполитическим соображениям. Следует учитывать возможности газовой отрасли в переходный период и в будущем, приводит слова Путина ТАСС.