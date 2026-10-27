Звезда сериала "Открытый брак" Ольга Зайцева родила дочь от Виталия Андреева: вот как назвали девочку

Ольга Зайцева и Виталий Андреев впервые стали родителями. 26-летняя звезда сериала "Открытый брак" и ее 30-летний избранник не стали томить поклонников и сообщили подробности.

У пары родилась дочка. Девочку назвали Александрой. Виталий не мог сдержать свою радость и сразу опубликовал в блоге снимок, на котором видно лицо его дочери крупным планом. "Андреева Александра Витальевна. 26.10.2026", — написал актер.

Виталий был рядом с женой в роддоме, он всячески поддерживал любимую. Актер сериала "Тверская" обнимал Ольгу, когда она готовилась к родам.

Напомним, что Зайцева и Андреев рассекретили свой роман только осенью прошлого года. Отношения пары стремительно развивались. В январе влюбленные объявили о помолвке, а в конце апреля сыграли свадьбу. И прямо на торжестве влюбленные раскрыли новость о грядущем пополнении в семействе.