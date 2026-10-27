Туск сообщил об оптимизме Европы после переговоров Стубба с Путиным

Позиция Европы в отношении переговоров по урегулированию украинского конфликта, которые пройдут в Абу-Даби, умеренно оптимистична. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, ссылаясь на впечатления президента Финляндии Александра Стубба после разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Как заявил Туск, по итогам разговора у Стубба сложилось впечатление, позволяющее испытывать умеренный оптимизм относительно возможности проведения конструктивных переговоров. Его слова приводит Reuters. Туск также отметил, что лидеры Финляндии и Норвегии в ходе разговора с Путиным подчеркнули: безопасность северного и восточного флангов НАТО имеет принципиальное значение и не может быть предметом торга.

Телефонные переговоры Путина со Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере состоялись 27 октября. Во время подготовки к разговору проводились консультации с Украиной. Стубб и Стере не выступали от имени всей Европы, а участвовали в беседе в качестве лидеров своих государств, передает ТАСС.