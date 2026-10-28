Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили в ночь на среду, 28 октября, 531 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Как уточняет Министерство обороны России в своем "Макс"-канале, вражеские дроны были ликвидированы и обезврежены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областями и над Московским регионом.

Российские бойцы в ходе спецоперации подрывают способность киевского режима к таким атакам. Как рассказал командир расчета с позывным Сава, в Сумской области расчет боевой машины "Град" 41-го мотострелкового полка группировки войск "Север" уничтожил пункт запуска беспилотников ВСУ на оптоволокне. Боец пояснил РИА Новости, что это приоритетные цели, поскольку враг увеличивает количество расчетов ударных и FPV-дронов.

В Харьковской области ВС России срывают снабжение бандеровцев боекомплектом, уничтожая автомобильную технику, используемую для обеспечения подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это позволяет нейтрализовать вражеские силы и нарастить темпы продвижения российских штурмовых подразделений.