Вооруженные силы России нанесли новые удары по украинским тылам. Поражены военные цели в Харькове, Днепропетровске и подконтрольном Киеву городе Запорожье. Это ответ на террористические атаки ВСУ по нашим гражданским объектам. На Херсонском направлении прекращены все боевые действия - там для проведения гуманитарной операции во вторник был введен режим тишины. Он будет действовать до первого ноября включительно.

На других участках фронта наши бойцы активно атакуют позиции ВСУ, оттесняя врага всё дальше на запад. Мощную огневую поддержку штурмовым отрядам оказывает реактивная артиллерия. Это кадры из ДНР - там "Градом" накрыли пункт временной дислокации противника, расположенный севернее города Доброполье.

А это Днепропетровская область - по позициям боевиков бьют танкисты. Ударом с закрытой позиции экипаж Т-80 ликвидировал неприятельский опорник и сорвал ротацию ВСУ на линии боевого соприкосновения. Воздушное пространство под контролем расчетов войск беспилотных систем.

Операторы дронов - перехватчиков круглосуточно следят за небом, пресекая попытки врага провести разведку и атаковать российские тылы.