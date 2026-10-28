Стало известно о новых подвигах героев СВО

Новые примеры героизма и отваги российских бойцов в ходе СВО. Младший сержант Роман Пешехонов - командир отделения разведки - управляя БПЛА, обнаружил замаскированный миномётный расчёт ВСУ и передал координаты нашим артиллеристам. Продолжая наблюдение с воздуха, он сопровождал выявленную цель и корректировал огонь. В результате позиции и живая сила противника были уничтожены.

Гвардии матрос Евгений Кондратьев помог разведывательной группе избежать атаки FPV-дронов. Обнаружив беспилотники с помощью оптических и акустических средств контроля, он доложил об угрозе командованию и соседнему подразделению. В результате БПЛА были уничтожены, а наши военные избежали потерь.