Новак заявил о российском интересе к энергопроектам в США

Москва и Вашингтон обсуждают проекты добычи и сжижения природного газа в арктическом регионе. У США есть интерес к российской инфраструктуре, сообщил вице-премьер российского правительства Александр Новак.

Новак уточнил, что по арктической зоне обсуждаются проекты по разработке месторождений. Кроме того, рассматривается возможность сотрудничества в проектах по сжижению природного газа.

Эти направления, как отметил вице-премьер, сегодня активно развиваются в России. Есть потребность, в том числе и у американских партнеров, в развитии соответствующей инфраструктуры. Проекты добычи и строительства заводов сжиженного природного газа обсуждаются, приводит слова Новака "Интерфакс".