Министр иностранных дел России Сергей Лавров 27 октября провел встречу с руководителями крупных африканских СМИ в Москве, передает ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства заявил, что украинские боевики задались целью осложнить отношения России со странами Африки путем терактов, спланированных с помощью Запада.

По словам Лаврова, ряд западных стран, включая Францию, подключают украинских военных к выполнению террористических задач и организации диверсий в Мали.

Как уточнил министр, ситуация вокруг Украины имеет тенденцию к обострению. Лидеров европейских государств Лавров назвал "политическими мазохистами", так как они продолжают поддерживать Киев вопреки ухудшающейся ситуации в их странах.

Что же касается дизельной сделки между Москвой и Вашингтоном - это чисто деловая договоренность без дополнительных условий, объяснил глава МИД.

Вместе с тем Лавров отметил, что Россия на фоне развития ИИ готова помогать Африке осваивать новые технологии и готовить кадры.

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