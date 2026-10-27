"Все идет по плану": Песков оценил гуманитарную операцию в Алешках

Сообщений о нарушениях в процессе гуманитарной миссии в Алешках пока не поступало. Все идет по плану, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что план операции был согласован при посредничестве американцев - в частности, представителей первой леди США Мелании Трамп. Каких-либо сообщений о возможных нарушениях договоренностей по миссии в Алешках пока не поступало, сказал Песков в комментарии Первому каналу.

Режим тишины введен российскими вооруженными силами с 4.00 мск 27 октября. На херсонском направлении был прекращен огонь для подготовки к проведению в районе Алешек гуманитарной операции. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова также подтвердила, что договоренности о соблюдении режима тишины в Алешках выполняются полностью. По состоянию на 17:30 27 октября нарушений режима прекращения огня ни с российской, ни с украинской стороны не зафиксировано.