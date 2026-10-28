Немецкий автопром работает на Америку. В ходе предвыборного шоу в штате Джорджия Дональд Трамп публично заявил, что немецкий автоконцерн АУДИ вложит более 4 миллиардов долларов в строительство завода в этом штате. И будет выпускать 200 тысяч автомобилей в год. Председатель совета директоров АУДИ стоял рядом и кивал.

В Германии раздались крики: позор! Новость о том, что автоконцерн потратит миллиарды на завод в Америке и создаст там тысячи рабочих мест, обсуждает вся Германия. Фольксваген, в структуру которого входит АУДИ, только что объявил о сокращении 12 тысяч работников к 2030 году. Ранее уже было одобрено увольнение 35 тысяч служащих.

И тут АУДИ создает в США новые рабочие места. Пресмыкается перед Трампом? Председатель правления компании Гернот Дёлльнер попытался оправдаться в письменной форме.

Его аргументы вызвали лишь раздражение. Америка ведет торговую войну с ФРГ. Корпоративный интерес выше национальных принципов? Родная немецкая промышленность с трудом преодолевает проблемы. Вылетают деньги из фатерлянда. Гернота Дёльнера не обругал только ленивый.

А ведь немцам еще деньги на Зеленского надо тратить в общеевропейском угаре. Тут еще Алис Вайдель из партии "Альтернатива для Германии" пригрозила выходом страны из ЕС. Потому что ФРГ, по ее мнению, как и другие европейские страны должны подчиняться своим национальным правительствам, а не указаниям Еврокомиссии. Которая велит выкидывать миллиарды на ту же Украину.

И уж тем более не плясать под дудку заморского гегемона. А в германском автопроме в действительности все не так, как на самом деле.