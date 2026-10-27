В Кремле назвали условие для встречи руководителей России и Украины

Личный контакт лидеров России и Украины имеет смысл на финальном этапе переговорного процесса. Условия для встречи руководителей двух стран назвал помощник российского президента Юрий Ушаков.

Ушаков прокомментировал разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Помощник президента сообщил: Путин подтвердил своим собеседникам, что, если Владимир Зеленский хочет провести прямые переговоры, то может приехать в Москву. Здесь ему будут обеспечены все условия, в том числе безопасность, передает ТАСС.

По словам Ушакова, встреча руководителей России и Украины будет иметь смысл для подписания итоговых документов. Как сказал помощник президента "Вестям", положения в документах должны обеспечивать долгосрочное урегулирование на Украине.