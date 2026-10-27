Путин назвал Москву одним из самых эффективно развивающихся мегаполисов мира

Владимир Путин заявил в ходе пленарного заседания саммита Форума стран-экспортеров газа, что сегодня Москва - один из наиболее эффективно развивающихся мегаполисов мира.

Российский лидер выразил надежду на то, что участники и гости форума смогут познакомиться с российской столицей поближе, так как она "является одним из наиболее эффективно и сбалансированно развивающихся мегаполисов мира".

По словам президента, такой статус оправдан в том числе сбалансированным развитием "энергетики многомиллионного мегаполиса".

В рамках своего выступления на форуме Владимир Путин также назвал пути стабилизации газового рынка. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".