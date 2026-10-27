Белоусов проинспектировал группировку "Днепр"

Глава Минобороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Днепр" в зоне СВО, сообщила пресс-служба ведомства.

Министру показали разработанные специалистами группировки БПЛА и НРТК, а также средства противодействия беспилотникам противника.

Также Белоусову доложили о высоких результатах, которые показывают сформированные в текущем году подразделения беспилотных систем.

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