О глобальных вызовах и путях решения проблем: главное из выступления Путина на ФСЭГ

Форум стран-экспортеров газа в этом году отмечает четвертьвековой юбилей. И учитывая, что на долю государств-участников организации приходится две трети мировых доказанных запасов газа и почти 40 процентов добычи, ясно, что роль форума будет только возрастать.

Созданный в 2001 году, он изначально работал на неформальной основе, был площадкой для обмена мнениями и информацией в сфере добычи, транспортировки и реализации газа. Решение о преобразовании в международную организацию было принято в 2009-м. С тех пор к странам-учредителям присоединились еще ряд государств. Теперь форум насчитывает 12 членом и 8 наблюдателей. И может решать самые сложные проблемы на основе равноправия, уважения и к взаимной выгоде.

Владимир Путин: "Именно так и развивается наш диалог. Причем без всяких закулисных интриг и попыток манипулировать рынком. Такая открытость, ясность, объективность оценок очень важны как для производителей, так и для потребителей газа – в целом для глобального ТЭКа. Таким образом, наши страны вносят заметный вклад в обеспечение мировой энергетической безопасности и сбалансированного развития государств и макрорегионов".

Потребление энергоресурсов активно увеличивается в странах Азии, Африки, Латинской Америки. Там быстро растут города, строятся предприятия и центры обработки данных. Государства-экспортеры газа готовы требуемые энергоресурсы поставлять. И Россия среди них - лидер. Занимает первое место в мире по запасам газа и второе по экспорту. И, безусловно, является надежным партнером, что не ценили страны Европы, а теперь пожинают печальные плоды.

Путин: "В отношении российских газопроводов в Европу совершены прямые террористические акты: они взорваны. А некоторые государства установили барьеры для закупки профильного оборудования и технологий. В результате мировая газовая отрасль оказалась в ситуации неопределенности. Любые попытки исключить Россию из числа участников мирового газового рынка, сдержать развитие этой отрасли в нашей стране имеют серьезные последствия, прежде всего растущие, запредельные издержки для иностранных конечных потребителей газа – компаний, предприятий, домохозяйств. Именно это мы видим сейчас в Европе, которая сама наносит удар по своей промышленности и социальной сфере, отказываясь от российских энергоносителей, разрывая долгосрочные контракты. Вы знаете, в России есть такая поговорка: не рой другому яму, а то сам в нее попадёшь. Вот именно это, на мой взгляд, сегодня и произошло в странах Евросоюза".

Мировой газовый рынок самым прямым образом влияет и на продовольственную безопасность. От него, в частности, зависит производство удобрений. Эта проблема серьезно волнует страны Глобального Юга, которому Запад, несмотря на все сложности, продолжает навязывать "зеленую повестку".

Путин: "Страдают прежде всего от каких-то проблем на мировом рынке развивающиеся страны. И, конечно, этот переход к полной "зеленой повестке" должен быть справедливым. Ну а как же иначе? Сегодняшний Евросоюз создавался как объединение угля и стали. Мы же помним об этом. Именно на угле, на углеводородах поднималась экономика сегодняшней Европы. А когда определенный уровень достигнут, теперь наши коллеги в той же Европе другим странам, прежде всего развивающимися, говорят: "А вам нельзя использовать углеводороды". Почему же им нельзя? А как им быть? А где взять инвестиции? Где взять технологии? Нам, конечно, нужно работать всем вместе, включая тех, кто выступает за продвижение "зеленой повестки". Они, когда стало посложнее решать энергетические задачи, опять открыли угольные предприятия и активно работают".

Все страны форума, подчеркнул Владимир Путин, стремятся к снижению выбросов. Но одновременно все понимают, что наиболее подходящий углеводород для переходного периода - это газ. А значит, нужны новые месторождения, новые технологии добычи и надежные маршруты его транспортировки. И все это у России есть.

Путин: "Россия открыта для сотрудничества, для обмена технологическими разработками в газовой сфере. В Арктике, о которой я упомянул, мы активно работаем со многими странами мира, заинтересованы в совместной работе. И еще совсем недавно на наших месторождениях вместе с нами работали европейские партнеры, китайские партнёры работают. Сейчас мы прорабатываем возможность совместной работы с американскими партнёрами".

Ну и, конечно, на на мировом газовом рынке крайне важны долгосрочные инвестиционные проекты. Для их обсуждения Владимир Путин пригласил участников саммита принять участие в 10-м международном форуме "Российская энергетическая неделя", который пройдет в Москве в будущем году. А по итогам сегодняшней встречи страны-участники форума приняли декларацию. Она, в частности, предусматривает увеличение потребления газа во всех сферах экономики при одновременном продвижении справедливого и сбалансированного перехода к низкоуглеродной энергетике. Экспортеры газа также намерены больше взаимодействовать по вопросам безопасности поставок в условиях текущего конфликта на Ближнем Востоке.