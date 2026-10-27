В Самаре школьники спасли брошенную на площадке для мусора трехмесячную девочку

Шокирующая находка рядом с мусорными баками, отправленными на помойку старыми шинами и сломанной мебелью. И как же вовремя мама попросила десятилетнего Илью вынести мусор! И как хорошо, что он оказался таким внимательным и неравнодушным.

"Выкидываю мусор. Вижу детскую коляску. Подхожу к ней, осторожно смотрю - вдруг там кукла со звукозаписью. А там ребенок. Может быть, ему месяца два-три. Еще подбегают два мальчика, я им говорю - поохраняйте! И бегу к маме - говорить, что тут ребенок", - рассказывает Илья.

Тут уже подключились взрослые. Позвонили в полицию, вызвали скорую помощь.

"Изначально я не поверила в то, что такое может быть. Пришла - и да, действительно. Я была в полном шоке и позвонила скорее в 112. Проверила ребенка - не замерз ли он. Ребенок был в порядке. Чистый, даже накормленный. И в коляске находилось все нужное - там были памперсы, там было детское питание, бутылочка, все было", - вспоминает Ксения Осоргина, мама Ильи.

Трехмесячную девочку забрала скорая помощь. А кто ее родители, установили довольно быстро. Буквально за день до этого они уже успели пообщаться с полицией. Ее вызвали соседи, заметив пьяную мать с ребёнком на детской площадке.

"Состояние алкогольного опьянения женщины 2003 года рождения подтвердилось по результатам медицинской экспертизы. В отношении нарушительницы полицейские составили протокол. Ребенок 2026 года рождения был передан отцу, прибывшему в отдел полиции", - сообщила Ирина Тарпанова, начальник ОИиОС ГУ МВД России по Самарской области, подполковник внутренней службы.

Но, по всей вероятности, ребенок и отцу оказался не нужен. И за то, что девочку фактически выбросили, родителям грозит уже не только административная ответственность, а уголовная.

"Следственными органами Следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей сто двадцать пятой УК - "Оставление в опасности" - и статьей сто пятьдесят шестой - "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", - говорит Елена Шкаева, старший помощник руководителя СУ СКР по Самарской области.

Следователям, конечно, еще предстоит установить, при каких обстоятельствах девочка осталась без присмотра. И если выяснится, что родители сознательно бросили ребенка, фактически обрекая на гибель, наказание может грозить уже по другой статье - "Покушение на убийство". До двадцати лет лишения свободы.