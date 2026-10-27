Мишустин рассказал о реализации трех национальных проектов технологического лидерства

Реализацию трех национальных проектов технологического лидерства глава кабмина Михаил Мишустин обсудил в ходе профильной стратегической сессии. Речь шла о таких сферах, как транспорт, беспилотные авиационные системы, продовольственная безопасность, в этой отрасли одно из инновационных направлений - аграрный сектор.

На площадках Тимирязевского геномного центра десятки исследовательских институтов и специализированных компаний развивают цифровую платформу, которая позволяет сократить стандартные сроки выведения новых сортов культур примерно втрое.

Что касается авиастроения, то сейчас обновленный модельный ряд самолетов, в том числе МС-21, проходят сертификацию. Региональный лайнер Ил-114 и двигатель ПД-8 для "Суперджета" уже подтвердили соответствие всем нормам. Предприятия, задействованные в создании востребованной техники для перевозки пассажиров или грузов, получают поддержку.