Мишустин рассказал о реализации трех национальных проектов технологического лидерства

Реализацию трех национальных проектов технологического лидерства глава кабмина Михаил Мишустин обсудил в ходе профильной стратегической сессии. Речь шла о таких сферах, как транспорт, беспилотные авиационные системы, продовольственная безопасность, в этой отрасли одно из инновационных направлений - аграрный сектор.
На площадках Тимирязевского геномного центра десятки исследовательских институтов и специализированных компаний развивают цифровую платформу, которая позволяет сократить стандартные сроки выведения новых сортов культур примерно втрое.
Что касается авиастроения, то сейчас обновленный модельный ряд самолетов, в том числе МС-21, проходят сертификацию. Региональный лайнер Ил-114 и двигатель ПД-8 для "Суперджета" уже подтвердили соответствие всем нормам. Предприятия, задействованные в создании востребованной техники для перевозки пассажиров или грузов, получают поддержку.
"В текущем году на маршруты Северного морского пути уже вышел второй серийный арктический танкер- газовоз, который построен на российской верфи "Звезда" в Приморском крае. Ранее подобные суда строились только за рубежом. Интенсивная работа ведётся для скорейшего запуска первого в стране высокоскоростного железнодорожного сообщения. К настоящему времени уже изготовлены кузовы вагонов для трех электропоездов. Одновременно возводятся дополнительные производственные корпуса, испытательная инфраструктура", - отметил Мишустин.