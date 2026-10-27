Путин: Москва выполняет все обязательства по проектам с Тегераном

Россия выполняет все обязательства по совместным проектам с Ираном. Развитие отношений Москвы и Ирана оценил президент России Владимир Путин на встрече с иранским лидером Масудом Пезешкианом.

Российский лидер подчеркнул на переговорах в Москве, что за восемь месяцев 2026 года товарооборот между двумя странами вырос на 10,4%. Также продолжается строительство в Иране атомной электростанции "Бушер".

Путин также с глазу на глаз обсудил с иранским лидером ситуацию в ближневосточном регионе. Президент России отметил, что обстановка на Ближнем Востоке не может не вызывать обеспокоенности и в Москве. Путин подчеркнул, что Иран и Россия – соседи и у стран много общих интересов, российский лидер выразил надежду на развитие ситуации в позитивном ключе, передает ТАСС.