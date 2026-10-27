Семеро представителей руководства военных предприятий Великобритании включены в "стоп-лист" МИД России. Как сказано в заявлении внешнеполитического ведомства, это ответ на враждебный антироссийский курс Лондона.

В дипведомстве пояснили, что ограничения в отношении этих лиц введены за роль фирм в поддержке ударов ВСУ вглубь российской территории. Лондон наращивает усилия по накачиванию оружием неонацистской клики Зеленского. Как указано в заявлении, военные предприятия Великобритании продолжают снабжать киевский режим вооружениями и военными технологиями для ударов по российской территории.

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг ранее заявил, что НАТО готова защищать каждый дюйм своей территории в войне против России. В МИД России, в свою очередь, отметили, что работа над расширением "стоп-листа" в ответ на действия властей Великобритании будет продолжена.