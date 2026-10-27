Проигравший президентские выборы Болсонару бежал из Бразилии в США

Сенатор Флавиу Болсонару, потерпевший поражение на президентских выборах в Бразилии, бежал из страны. Сын экс-президента Жаира Болсонару отправился в США вместе со своей семьей, сообщает CNN Brasil со ссылкой на окружение политика.

Ранее сообщалось, что судебные власти запретили Болсонару покидать страну. Также союзники советовали ему не покидать страну - несмотря на то, что он опасался ареста.

В то же время, по оценке сторонников Болсонару, возможный арест сенатора вскоре после выборов был бы нежелательным сценарием для имиджа президента Луиса Инасио Лулы да Силвы за рубежом. Они заверяли, что против Флавия не будет предпринято никаких шагов.