Песков оценил решение Норвегии и Финляндии поговорить с Путиным

Разговор руководителей Норвегии и Финляндии с российским президентом Владимиром Путиным считают очень важным в Кремле. Норвегия и Финляндия – соседи России, отметил в интервью Первому каналу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул: всегда лучше доводить позицию друг до друга от первоисточника. Норвегия и Финляндия – приграничные государства и тот факт, что они решили поговорить, очень важен, прокомментировал Песков состоявшийся по инициативе Осло и Хельсинки телефонный разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере с Путиным.

Ранее Песков ответил на вопрос о якобы произошедшем летом разговоре президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Пресс-секретарь переадресовал этот вопрос тем СМИ, которые о нем сообщали – в частности, агентству Reuters.