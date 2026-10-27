Заммэра Горбенко: Проект "Мой спортивный район" объединяет москвичей

В Москве продолжается ежегодная спартакиада "Мой спортивный район", которая объединяет любителей спорта среди детей и взрослых. Состязания проходят в два этапа. Сначала спортсмены встречаются на окружных соревнованиях, а затем лучшие участники выходят на городской уровень.

У москвичей еще есть возможность присоединиться к спортивному сезону. Открылась регистрация на окружной этап спартакиады - соревнования по плаванию. Также продолжается прием заявок на турниры по шашкам и шахматам.

"Спартакиада "Мой спортивный район" – проект, который объединяет людей разных возрастов и дает возможность попробовать свои силы в самых разных дисциплинах. Спорт в столице становится все ближе к москвичам, и такие городские инициативы помогают сделать активный образ жизни по-настоящему доступным. У каждого есть возможность получить удовольствие от соревнований и почувствовать поддержку болельщиков, в первую очередь - своих близких людей. Такие проекты не только дают старт новым увлечениям, но и объединяют москвичей вокруг здорового и активного образа жизни. Хочется, чтобы участников становилось больше, а спорт оставался доступным и интересным для всех", – рассказал заместитель мэра Москвы Александр Горбенко.

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