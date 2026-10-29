Год тектонических сдвигов: к чему готовиться Козерогу в 2027-м

Сегодня четверг, 29 октября, а это значит, что до Нового года осталось 63 дня.

2027 год пройдет для Козерогов под лозунгом "замедлись и осмотрись". Это не будет время активных действий и значительных перемен. Это время ревизии – пора пересмотреть свои взгляды, ценности и то, что Козерог тащит за собой на протяжении многих лет.

В год Козы Козерог вступает в прямое противостояние с энергией года – Земля с Землей. В личной системе координат произойдут масштабные сдвиги. 2027 год не обещает быть легким, но будет однозначно судьбоносным.